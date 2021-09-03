شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يعاود الارتفاع صوب أعلى مستوياته في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليتجه المعدن الصناعي صوب أعلى مستوياته في أسبوعين.



وحتى أمس، ارتفعت أسعار النحاس منذ بداية عام 2021 بنسبة 20% بعد تحقيق مكاسب في عام 2020 بنسبة 26%.



يأتي ذلك في ظل تفاؤل المحللين حيال الطلب العالمي على النحاس والذي يستخدم بكثافة في مد شبكات الطاقة الكهربائية نظرا لتحول الكثير من الدول بعيدا عن الوقود الأحفوري والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.



كانت أسعار النحاس قد ارتفعت في مايو/أيار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 10747.50 دولار للطن لكنها تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر ونصف خلال منتصف أغسطس/آب عند 8740 دولارا للطن.



ومن ناحية أخرى، انخفض الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 4.32 دولار للرطل.