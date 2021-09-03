شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض عقب صدور تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية في بيان عن أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 235 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 720 ألف وظيفة.



وعلى عكس المتوقع، انخفض معدل البطالة إلى 5.2% في الشهر الماضي موافقاً التوقعات، وذلك بعد تسجيل القراءة 5.4% في يوليو/تموز.



ويرى مراقبون أن تقرير الوظائف المخيب للآمال ربما يثير عدم اليقين في الأسواق بشأن خطوة الاحتياطي الفيدرالي المحتملة بشأن تقليص حجم مشتريات الأصول ربما قبل نهاية العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 64 نقطة) إلى 35379 نقطة، وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 4532 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 15352 نقطة.