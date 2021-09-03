شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الجمعة يتراوح من 14300 إلى 14700 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء من حديد التسليح والأسمنت وطوب وزلط اليوم الجمعة 3-9-2021، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد تتراوح بين 14200- 14600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع وتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن.

وأضاف "الزينى" لـ"الخليج 365"، أن أسعار الأسمنت الأسود تتراوح بين 880- 1100 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيهًا للمستهلك، واستقر سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيهًا تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيهًا للطن.

وفى نفس السياق، استقرت أسعار الطوب بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيهًا للمتر حسب المكان، واستقرت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع، و600-700 جنيهًا للطن سعر المستهلك.