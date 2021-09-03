شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة فى سوق العبور للجملة اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-9-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة والتي جاءت كالتالي :- مانجو عويس 25-35 جنيها مانجو هندى 15-35 جنيها مانجو تيمور 20-40 جنيها مانجو زبدية 14-20 جنيها مانجو بلدى 9-15 جنيها مانجو فونس 15-35 جنيها مانجو فص 20-50 جنيها مانجو دبشة 9-15 جنيها مانجو صديقة 17_27 جنيها مانجو جولك 8-18 جنيها مانجو سكري 15-21 جنيها مانج. بيض العجل 9-15 جنيها مانجو سنارة 9-15 جنيها مانجو فجر كلان 12_18 جنيها مانجو تومي 12-18 جنيها بلح سماني 3-4 جنيها بلح زغلول 5-8 جنيها بلح رملي 6- 9 جنيها بلح سلمي 10_20 جنيها بلح بارحي 15-25 جنيها بلح سيوي 20 جنيها عنب بناتي أصفر 6-9 جنيهات عنب بناتي أحمر 6-9جنيهات عنب كرمسن 9-15 جنيها عنب أحمر رومي 5-8 جنيها البرتقال الصيفى 3-6 جنيها جريب فروت 6-9 جنيهات تفاح مصري 12-18 جنيهات تفاح أمريكي إيطالي 17-23 جنيها تين برشومي 8-12 جنيها جوافة 5-8 جنيهات رمان 5-9 جنيها الكانتلوب 3-6 جنيها