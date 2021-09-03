الاقتصاد

تعرف على أسعار الفاكهة فى سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-9-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة والتي جاءت كالتالي :-

 

 

 

مانجو عويس 25-35 جنيها 

 

مانجو هندى 15-35 جنيها 

 

مانجو تيمور 20-40 جنيها 

 

مانجو زبدية 14-20 جنيها 

 

مانجو بلدى 9-15 جنيها 

 

مانجو فونس 15-35 جنيها 

 

مانجو فص 20-50 جنيها 

 

مانجو دبشة 9-15 جنيها 

 

مانجو صديقة 17_27  جنيها 

 

مانجو جولك 8-18 جنيها 

 

مانجو سكري 15-21 جنيها 

 

مانج. بيض العجل 9-15 جنيها 

 

مانجو سنارة 9-15 جنيها 

 

مانجو فجر كلان 12_18 جنيها 

 

مانجو تومي 12-18 جنيها

 

بلح سماني 3-4  جنيها 

 

بلح زغلول 5-8 جنيها 

 

بلح رملي 6- 9 جنيها

 

بلح سلمي 10_20 جنيها 

 

بلح بارحي 15-25 جنيها 

 

بلح سيوي 20 جنيها 

 

 

عنب بناتي أصفر  6-9 جنيهات

 

عنب بناتي  أحمر 6-9جنيهات

 

عنب كرمسن 9-15  جنيها 

 

عنب أحمر رومي 5-8 جنيها 

 

 

البرتقال الصيفى 3-6 جنيها

 

جريب فروت  6-9 جنيهات

 

تفاح مصري 12-18 جنيهات

 

تفاح أمريكي إيطالي 17-23 جنيها 

 

 

تين برشومي 8-12 جنيها 

 

جوافة 5-8 جنيهات

 

رمان 5-9 جنيها 

 

الكانتلوب 3-6  جنيها

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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