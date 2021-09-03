شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة فى سوق العبور للجملة اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
مانجو عويس 25-35 جنيها
مانجو هندى 15-35 جنيها
مانجو تيمور 20-40 جنيها
مانجو زبدية 14-20 جنيها
مانجو بلدى 9-15 جنيها
مانجو فونس 15-35 جنيها
مانجو فص 20-50 جنيها
مانجو دبشة 9-15 جنيها
مانجو صديقة 17_27 جنيها
مانجو جولك 8-18 جنيها
مانجو سكري 15-21 جنيها
مانج. بيض العجل 9-15 جنيها
مانجو سنارة 9-15 جنيها
مانجو فجر كلان 12_18 جنيها
مانجو تومي 12-18 جنيها
بلح سماني 3-4 جنيها
بلح زغلول 5-8 جنيها
بلح رملي 6- 9 جنيها
بلح سلمي 10_20 جنيها
بلح بارحي 15-25 جنيها
بلح سيوي 20 جنيها
عنب بناتي أصفر 6-9 جنيهات
عنب بناتي أحمر 6-9جنيهات
عنب كرمسن 9-15 جنيها
عنب أحمر رومي 5-8 جنيها
البرتقال الصيفى 3-6 جنيها
جريب فروت 6-9 جنيهات
تفاح مصري 12-18 جنيهات
تفاح أمريكي إيطالي 17-23 جنيها
تين برشومي 8-12 جنيها
جوافة 5-8 جنيهات
رمان 5-9 جنيها
الكانتلوب 3-6 جنيها