شكرا لقرائتكم خبر عن الطماطم بـ2.5 جنيه والكوسة بـ3.. تعرف على أسعار الخضروات بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سوق الخضروات، اليوم الجمعة 3-9-2021، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة فى سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2.5-5.25 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو الكوسة بين 3-6 جنيهات للكيلو.

وأضاف "النجيب" لـ"الخليج 365"، أن أسعار الخيار البلدى تراوحت بين 2.5-5 جنيهًا، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، والبامية 5-9 جنيهات للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو.

وأشار "النجيب"، إلى أن أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيهًا للكيلو، الفاصوليا الخضراء 10-25 جنيهات، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيهًا الكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الليمون 4-7 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيهًا للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.