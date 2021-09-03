شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 73.08 دولار لبرنت.. و69.89 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، سعر 73.08 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.89 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الجمعة شهدت ارتفاعًا، وذلك بعد عدة انخفاضات متتالية خلال الجلسات السابقة.

واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.

وسجلت أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية أكبر مكاسب أسبوعية وذلك منذ شهر يونيو 2020 بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت بنسبة 11.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 10.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.