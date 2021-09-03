شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهر قبل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر ، فى ظل استمرار تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعدما قلصت بيانات ضعيفة عن وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة ،من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات الوظائف الأمريكية بالقطاعات الغير زراعية خلال آب/أغسطس.

انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 92.15 نقطة الأدنى منذ 5 آب/أغسطس الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.22 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.26 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع، إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف بحوالي 374 ألف وظيفة فى آب/أغسطس ،أسوأ من توقعات الخبراء 640 ألف وظيفة ،وأضاف القطاع وظائف بحوالي 326 ألف وظيفة فى تموز/يوليو.

زادت تلك البيانات من الشكوك حيال قوة سوق العمل فى الولايات المتحدة ،وقلصت من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية ، حيث يعول كثيرا المركزي الأمريكي ، على قوة التوظيف وانخفاض البطالة ،حتى يمضوا قدما فى تنفيذ خطط تقليص شراء السندات ورفع أسعار الفائدة.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات الوظائف بالقطاعات الغير زراعية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ،البيانات السلبية سوف تقلص تلك الاحتمالات وتوسع الخسائر الحالية للدولار الأمريكي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 720 ألف وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس بالمقارنة مع إضافة 943 ألف وظيفة في تموز/يوليو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 5.2 % من مستوي 5.4% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.