شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة ترتفع قرب ذروة 3 أسابيع قبل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.8% إلى مستوي 24.07$ ، من مستوي الافتتاح عند 23.88$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 23.87$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس نسبة 0.9% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 24.26$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر عند 92.15 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بعدما قلصت بيانات ضعيفة أسوأ من التوقعات عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ، من احتمالات قرب قيام البنك الفيدرالي الاحتياطي بتشديد السياسة النقدية فى الأمريكية.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ،البيانات السلبية سوف تقلص تلك الاحتمالات وتوسع الخسائر الحالية للدولار الأمريكي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 720 ألف وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس بالمقارنة مع إضافة 943 ألف وظيفة في تموز/يوليو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 5.2% من مستوي 5.4% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.