شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحقق الهدف- تحليل - 3-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج بتداولات هذا الصباح مستوى 130.74 مقتربا بذلك من الهدف الرئيسي الأول المقترح بالتقرير السابق ليواجه بذلك مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والموضح بالرسم المرفق, يعتمد السيناريو الحالي على قوة هذا الحاجز لنتوقع بثباته تشكيل السعر لموجه سلبية قد تدفع به للهبوط نحو 130.05 بشكل أولي.

أما نجاح السعر بتحقيق اختراق للحاجز الحالي والثبات فوق مستوى 131.05, فإن ذاك سيؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد لنبدأ بترجيح سيطرة الميل الصاعد لينجذب بذلك نحو 131.55 وصولا نحو 132.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.00 و 130.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز