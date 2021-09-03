شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من الهدف الأول-تحليل - 3-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر الزوج يوم أمس بشكل صاعد مقتربا بذلك من الهدف الأول المستقر عند 152.40 ليتأثر بامتداد المقاومة الإضافية والموضحة بالرسم المرفق, قد يضطر السعر حاليا لتشكيل بعض التذبذب الجانبي إلا أن استمرار تشكيل المتوسط المتحرك 55 لمستوى دعم إضافي عند 151.30 وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي, ننصح بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز الحالي ليفتح باب الوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 154.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.80 و 152.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد