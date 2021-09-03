شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 3-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.