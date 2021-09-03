شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تتراجع للمرة الأولى فى 3 جلسات قبل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول توقيت تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا قرابة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخسائر فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 0.5% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعدما حقق القطاع مكاسب قوية على مدار جلستين.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا قرابة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,545.85 نقطة.

تنتظر الأسواق فى وقت لاحق اليوم ،بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة الوظائف الجديدة التي أضافها أكبر اقتصاد فى العالم خلال آب/أغسطس ، البيانات السلبية سوف تؤثر كثيرا على احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،وبالتالي سوف ترتفع شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ،وعلى رأسها الأسهم والسندات.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.2% ،وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.1% ، وفى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 أكثر من 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 0.1%.