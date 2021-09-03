شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حذر للذهب قبل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،لكن يظل الارتفاع حذرا قبل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ، والتي توفر أدلة قوية حول توقيت تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,814.81$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,809.18$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,808.92$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على المعدن الثمين.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر عند 92.15 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بعدما قلصت بيانات ضعيفة أسوأ من التوقعات عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ، من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الأمريكية.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات الوظائف بالقطاعات الغير زراعية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ، البيانات السلبية سوف تقلص تلك الاحتمالات وتوسع الخسائر الحالية للدولار الأمريكي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 720 ألف وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس بالمقارنة مع إضافة 943 ألف وظيفة في تموز/يوليو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 5.2 % من مستوي 5.4% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 1.74 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 998.52 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 نيسان/أبريل 2020.