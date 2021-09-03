شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يسجل أعلى مستوى فى شهر والأنظار على بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهر ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، يأتي هذا قبل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول توقيت تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

أضاف اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى 1.1884$ الأعلى منذ 4 آب/أغسطس الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1875 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1870$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن أسعار المنتجين فى أوروبا خلال آب/أغسطس.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة بنسبة 0.75% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع ،ارتفاع وتيرة التضخم الأوروبية فى آب/أغسطس بأسرع وتيرة فى نحو عشر سنوات ، الأمر الذي زاد من الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى أوروبا ، والتي قد تجبر المركزي الأوروبي على البدء قريبا فى تقليص برنامج شراء السندات ورفع أسعار الفائدة الأوروبية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر عند 92.15 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بعدما قلصت بيانات ضعيفة أسوأ من التوقعات عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ، من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الأمريكية.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات الوظائف بالقطاعات الغير زراعية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ، البيانات السلبية سوف تقلص تلك الاحتمالات وتوسع الخسائر الحالية للدولار الأمريكي.