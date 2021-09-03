شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم أعلى حاجز 1,000$ للأونصة مع تراجع الدولار خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية بنما لا تزال تعد بصدد خسائر أسبوعية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة التاسعة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.46% لتتداول حالياً عند 1,002.11$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 997.50$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 999.00$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 92.22 مقارنة بالافتتاحية عند 92.23.

هذا وقد تابعنا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي كايسين من قبل ماركيت عن الصين والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قيمته 46.7 مقابل اتساع عند 54.9 في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.0، وذلك يعد أول انكماش للقطاع الخدمي الصيني منذ أوائل عام 2020، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة بما قيمته 50 أو أكثر تعكس اتساع القطاع، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 720 ألف وظيفة مضافة مقابل 943 ألف وظائف مضافة في تموز/يوليو، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.2% مقابل 5.4%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند 55.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 59.9 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 61.9 مقابل 64.1 في تموز/يوليو.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها بالأمس في تمام 03:05 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 218.21 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,526,583 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأربعاء الماضي، قرابة 5.29 مليار جرعة.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.