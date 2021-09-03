شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتمسك بالإيجابية– تحليل- 3-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس الصاعد بثباته المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة المستقر عند 4.2530 ليكرر محاولات تشكيل هجوم صاعد خلال الفترة الحالية, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر قريبا للعزم الإيجابي ليسهل مهمة اختراق الحاجز المستقر عند 4.4200 والوصول نحو المحطات الإيجابية الإضافية والتي قد تبدأ من 4.5500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2500 و 4.4200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم