شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين ينحصر بنطاق ضيق– تحليل - 3-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحقق سعر البلاتين أي هدف سلبي جديد حتى هذه اللحظة نتيجة لاستقراره ضمن مسار ضيق متمثل بنموذج المثلث الاستمراري, لذلك نتوقع تذبذب التداولات ما بين الحاجز الممتد نحو 1018.00 بينما يشكل كسر الدعم المستقر عند 990.00 مفتاح استئناف الهجوم الهابط لنتوقع بذلك انجذابه نحو الرئيسي الأول والمستقر عند 949.00 .

مما سبق, ننصح بمراقبة تداولات السعر لهذا اليوم وانتظار تحقيقه للكسر المطلوب ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الأهداف الإضافية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1018.00 و 990.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الشرط