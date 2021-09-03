شكرا لقرائتكم خبر عن 856 مليون دولار استثمارات شركتي بتروبل وبتروشروق خلال العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروشروق، إن إجمالي استثمارات الشركة خلال العام الماضي، بلغت 184 مليون دولار وأن متوسط إنتاج الغاز الطبيعى بلغ حوالى 2.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 5 آلاف برميل متكثفات يومياً. من جانبه، قال المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل، إن إجمالى الاستثمارات بلغ 672 مليون دولار وأن إجمالى الانتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمتكثفات بلغ 93 مليون برميل زيت مكافئ يومياً (944 مليون قدم مكعب غاز و68 ألف برميل زيت خام و11 ألف برميل متكثفات) بالإضافة إلى 285 طن بوتاجاز يومياً ، مشيراً إلى نجاح النشاط الاستكشافى للشركة فى إضافة احتياطيات جديدة بمنطقتى نيدوكو والقرعة من خلال البئرين الاستكشافيين نيدوكو شمال غرب – 1 والقرعة شمال شرق – 1.

جاء ذلك خلال وخلال الجمعية العامة لشركتي بتروشروق وبتروبل، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2020/2021 عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول مستمر فى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج من البترول والغاز وزيادته للاستمرار فى توفير احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية ، مشيراً إلى أن تحسن مستويات الأسعار العالمية للبترول والغاز المسال شجع الشركات الأجنبية على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى ظل تحسن مناخ الاستثمار فى مصر.

جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركتى بتروشروق وبتروبل س.

وشدد "الملا"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، على أهمية الاستمرار فى الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة ، وأكد أن بتروبل تقدم نموذجاً فى كفاءة العمل وفى تحقيق نجاحات كبيرة مشهود بها.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة البترول ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة ومساعده للسلامة والأمن الصناعى، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات المشتركة والمالية والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول وممثلى شركات إينى الإيطالية وبى بى البريطانية وروسنفت الروسية ومبادلة الإماراتية.