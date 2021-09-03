شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يغلق سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع؟ .. يترقب تطورات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال أسعار الذهب العالمية حتي الآن تدور في قناة سعرية شبه ثابتة منذ مطلع هذا الأسبوع رغم التقارير والأحداث الاقتصادية غير المؤثر، لذلك يغلق السوق العالمي في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة وسط ترقب لعدد من الأحداث.

السوق يترقب اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 إعلان مبيعات التجزئة الأسترالية ومتوسط أجر الساعة في الولايات المتحدة والتغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي الحكومي في الولايات المتحدة ومعدل البطالة في الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات الخدمي من ISM في الولايات المتحدة

شهدت أسعار الذهب بختام تعاملات أمس الخميس تراجع محدود بقيمة جنيهين فقط ليسجل سعر الذهب مبلغ تراوح بين 788 إلي 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر

سعر الذهب في مصر مرتبط بحركة السوق العالمي، إذ تتحرك أسعار المعدن النفيس في البلاد وفق متغيرات سعر الأونصة في البورصات العالمية وفي التداولات الفورية.