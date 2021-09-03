شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز سوهاج الجديدة يواصل تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى ..الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى، للحاجزين، بمنطقة التوسعات الجنوبية (735 فدانا) بمدينة سوهاج الجديدة، والتي تم تخصيصها بالقرعة العلنية، ويبلغ إجمالي قطع الأراضي التي سيتم تسليمها يبلغ 1252 قطعة أرض، وأنه تم تخصيص يومي الأربعاء 17/11/2021، والخميس 18/11/2021، لمن تخلف عن الاستلام خلال فترة التسليم.

وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السكنية 32، من 1 : 25، يوم الأحد 5/9/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 6/9/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 7/9/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 8/9/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 9/9/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 12/9/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 13/9/2021، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 14/9/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 15/9/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 16/9/2021، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 26/9/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 27/9/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 28/9/2021، والقطع من 326 : 350، يوم الأربعاء 29/9/2021، والقطع من 351 : 382، يوم الخميس 30/9/2021.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة السكنية 33، من 1 : 25، يوم الأحد 3/10/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 4/10/2021، والقطع من 51 : 81، يوم الثلاثاء 5/10/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 34 ، من 1 : 25، يوم الأربعاء 6/10/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 10/10/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الخميس 14/10/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الأحد 17/10/2021، والقطع من 176: 200، يوم الإثنين 18/10/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الثلاثاء 19/10/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الأربعاء 20/10/2021، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 24/10/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 25/10/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 326 : 350، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 351 : 376، يوم الخميس 28/10/2021.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 35، من 1 : 25، يوم الأحد 31/10/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 1/11/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 2/11/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 3/11/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 4/11/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 7/11/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 8/11/2021، والقطع 176 : 200، يوم الثلاثاء 9/11/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 10/11/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 11/11/2021، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 14/11/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 15/11/2021، والقطع من 301 : 335، يوم الثلاثاء 16/11/2021.