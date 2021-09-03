شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الين عقب التقرير تفيد بأن اليابان على وشك أن يكون لها زعيم جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني وفي أعقاب التقرير التي تطرقت لكون رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لن يترشح في انتخابات القيادة المقبلة وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 110.01 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.91، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.07، بينما حقق الأدنى له عند 109.79.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 720 ألف وظيفة مضافة مقابل 943 ألف وظائف مضافة في تموز/يوليو الماضي، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.2% مقابل 5.4%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند 55.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 59.9 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 61.9 مقابل 64.1 في تموز/يوليو.