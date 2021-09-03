شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الفضة من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع متغاضية عن تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ التاسع من آب/أغسطس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة التاسعة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.08% لتتداول عند 23.93$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 23.95$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 23.92$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 92.21 مقارنة بالافتتاحية عند 92.23.

هذا وقد تابعنا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي كايسين من قبل ماركيت عن الصين والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قيمته 46.7 مقابل اتساع عند 54.9 في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.0، وذلك يعد أول انكماش للقطاع الخدمي الصيني منذ أوائل عام 2020، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة بما قيمته 50 أو أكثر تعكس اتساع القطاع، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 720 ألف وظيفة مضافة مقابل 943 ألف وظائف مضافة في تموز/يوليو، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.2% مقابل 5.4%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند 55.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 59.9 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 61.9 مقابل 64.1 في تموز/يوليو.

ونود الإشارة، لكون بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي قد تنعكس بشكل كبير على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وبالأخص حيال موعد ومقدار تقليص برنامج شراء مشتريات السندات الذي يبلغ 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار سندات حكومية و40$ سندات رهن عقاري وسط التوقعات بأن يكون التقليص من مشتريات سندات الرهن العقاري له الأولوية مع بداء التقليص.

ويذكر أن السبت الماضي انقضت فعليات ندوة جاكسون هول التي أعرب من خلالها محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة عن كون دعم الاحتياطي الفيدرالي في حقبة الجائحة سيتم سحبه بحذر وبشكل تدريجي، موضحاً أنه قد تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في تقليص مشتريات السندات هذا العام، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة وسيسترشد ببيانات حول مخاطر الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها بالأمس في تمام 03:05 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 218.21 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,526,583 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأربعاء الماضي، قرابة 5.29 مليار جرعة.