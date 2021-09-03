شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للأعلى لها في شهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ الرابع من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1878 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1875، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في شهر عند 1.1884، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1870.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً للكشف من قبل الاقتصاد الفرنسي ثاني اقتصاديات منطقة اليورو عن قراءة الموازنة الحكومية لشهر تموز/يوليو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 61.4 مقابل 61.9 في تموز/يوليو الماضي، وقبل أظهر قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة اتساعاً إلى 58.4 مقابل 58.0.

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد عن فرنسا صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد على اتساع عند 56.4 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 56.8 في تموز/يوليو، وقبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تؤكد أيضا على اتساع عند 61.5 دون تغير عن القراءة الأولية ومقابل 61.8 في تموز/يوليو.

وصولاً للكشف من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد هي الأخرى على اتساعاً عند 59.7 مقابل 59.8 في تموز/يوليو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات المنطقة ككل صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد توضح الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 1.5% في حزيران/يونيو، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 4.8% مقابل 5.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 720 ألف وظيفة مضافة مقابل 943 ألف وظائف مضافة في تموز/يوليو، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.2% مقابل 5.4%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند 55.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 59.9 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 61.9 مقابل 64.1 في تموز/يوليو.