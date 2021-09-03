شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالى 21/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش العالم ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم يعد بإمكان أية دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة أن تنجح فى ذلك دون أن يشكل هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية.

وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 فى بناء مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي، وقد أوضحت ظروف جائحة كورونا وانتشارها منذ مطلع عام 2020 الأهمية البالغة التي يحتلها هذا القطاع، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد على شبكات الانترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعي، وكذا إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذي أبرز دور التعليم التكنولوجى والتعليم عن بُعد كبديل للتعليم المدرسي، وكذلك دور العمل من المنزل ، ومن مستهدفات الحكومة لقطاع الاتصالات خلال العام المالى 21/2022

1-مواصة نمو القطاع ليتجاوز 16% خلال عام 21/2022

2- من المتوقع زيادة إنتاج القطاع بنسبة 20,4%بالأسعار الجارية

3- زيادة ناتج القطاع بنسبة 20,5%

4- مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي تصاعدها لتبلغ 2,6% في عام الخطة

5- مساهمة القطاع فى النمو الاقتصادي مرتفعة فى حدود 11,5% فى عام الخطة.

6- المستهدف مواصلة تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة فى تخصصات تكنولوجية يتنامى الطلب عليها

7- التوسع في المبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي،

8- زيادة الصادرات الاليكترونية إلى نحو 3,5 مليار دولار في عام الخطة

9- متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الانترنت والتي بدأت في النصف الثاني من عام 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه

10 -تنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات

11- تنفيذ مشروع الرقم القومي للعقارات ومنظومة التراخيص العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية

12- استكمال رقمنة مليار وثيقة حكومية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المراحل التالية من مشروع جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديد.

13- زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5%

14- 60 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 21/2022

15- تطوير البنية التحتية للاتصالات