شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 80% من الأسر المكونة من 10 أفراد فقراء.. والأقل من 4 أفراد 7% فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتسب المشكلة السكانية ابعادا مختلفة وخاصة على معدلات التعليم والصحة ومستوى المعيشة، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك ارتباطا كبيرا بين الزيادة السكانية وارتفاع معدلات الفقر بين الأسر.

ورصدت بيانات بحث الدخل والإنفاق التي حصل ”الخليج 365” على صورة منها، مدى ارتباط نسبة الفقراء وفقا لحجم الأسرة، حيث أن 7% فقط من الأفراد اللذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48% للأفراد اللذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد، بينما 80% من الأفراد اللذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.



نسبة الفقراء وعدد السكان

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفوجراف إلى أن ما تحصل عليه الأسرة من الزيت، وفقا لمنظومة الدعم يمثل نسبة 77.9% من إجمالي استهلاك الأسرة من الزيت وتصل إلى 84.8% في الريف مقابل 68.6% في الحضر، بينما تمثل نسبة ما تحصل عليه الأسرة من السكر وفقا لمنظومة الدعم نسبة 78.5% من إجمالي استهلاك الأسرة من السكر، وتصل إلى 84% في الريف مقابل 69.9% في الحضر.

وتكشف بيانات بحث الدخل والإنفاق، أن دعم السلع الغذائية يشكل 11.9% من إجمالي استهلاك الأسر من الطعام والشراب وذلك في شريحة الإنفاق "الدنيا"، وتتناقص تدريجيا إلى 4.5% في شريحة الإنفاق "العليا"، وفي ريف الوجه القبلي تشكل نسبة ما تحصل عليه الأسرة من دعم السلع الغذائية نحو 8.8% من إجمالي استهلاك الأسرة من الطعام الشراب في ريف الوجه القبلي، مقابل 5.2% في المحافظات الحضرية.