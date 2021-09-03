شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تبان في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قمته 38.4 مقابل 48.7 في تموز/يوليو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مكتب الإحصاء عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أكدت على تراجع 2.7% كالقراءة الأولية لشهر تموز/يوليو بخلاف التوقعات بتراجع 1.9%، ومقابل تراجع 1.8% في حزيران/يونيو الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي كايسين من قبل ماركيت عن الصين والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قيمته 46.7 مقابل اتساع عند 54.9 في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.0، وذلك يعد أول انكماش للقطاع الخدمي الصيني منذ أوائل عام 2020، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة بما قيمته 50 أو أكثر تعكس اتساع القطاع، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تنعكس بشكل كبير على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وبالأخص حيال موعد ومقدار تقليص برنامج شراء مشتريات السندات الذي يبلغ 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار سندات حكومية و40$ سندات رهن عقاري وسط التوقعات بأن يكون التقليص من سندات الرهن العقاري له الأولوية.

ويذكر أن السبت الماضي انقضت فعليات ندوة جاكسون هول التي أعرب من خلالها محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة عن كون دعم الاحتياطي الفيدرالي في حقبة الجائحة سيتم سحبه بحذر وبشكل تدريجي، موضحاً أنه قد تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في تقليص مشتريات السندات هذا العام، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة وسيسترشد ببيانات حول مخاطر الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها بالأمس في تمام 03:05 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 218.21 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,526,583 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأربعاء الماضي، قرابة 5.29 مليار جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.80% ليربح 15.82 نقطة ويصل إلى المستوى 1,999.39، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.85% ليربح هو الأخر 243.84 نقطة ويصل إلى المستوى 28,787.35.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.01% ليخسر 0.61 نقطة ويصل إلى المستوى 4,868.80، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.01% ليربح 0.47 نقطة ويصل إلى المستوى 3,597.51.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.31% ليخسر 80.84 نقطة ويصل إلى المستوى 26,009.59 بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.70% ليربح 22.13 نقطة ويصل إلى المستوى 3,197.98.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.11% ليربح 14.06 نقطة ويصل إلى المستوى 13,294.53، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.58% ليربح هو الأخر 43.56 نقطة ويصل إلى المستوى 7,529.30.