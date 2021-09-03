الاقتصاد

لا جديد لدى الدولار مقابل الفرنك – تحليل - 03-09-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار مقابل الفرنك التذبذب داخل النطاق الجانبي الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، بين مستويات الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الحركة الجانبية اللحظية، مع الإشارة إلى أن اختراق أحد المستويات المذكورة مطلوب لتحديد الاتجاه التالي بشكل أوضح.

 

تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا السابق.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9080 والمقاومة 0.9200

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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