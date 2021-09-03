شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الدولار مقابل الفرنك – تحليل - 03-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار مقابل الفرنك التذبذب داخل النطاق الجانبي الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، بين مستويات الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الحركة الجانبية اللحظية، مع الإشارة إلى أن اختراق أحد المستويات المذكورة مطلوب لتحديد الاتجاه التالي بشكل أوضح.

تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9080 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي