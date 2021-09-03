الاقتصاد

الدولار الأسترالي يؤكد الاختراق – تحليل - 03-09-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراق مستوى 0.7375 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو 0.7495 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

 

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 0.7375 يمثّل شرط مهم لاستمرار الميل الصاعد المقترح.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7350 والمقاومة 0.7480

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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