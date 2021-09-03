شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف – تحليل - 03-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 72.75 واخترقه ليغلق الشمعة اليومية فوقه، مؤكداً امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 74.65 الذي يمثّل هدفنا التالي.

وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 72.75 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتوجه نحو اختبار مناطق 71.20 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.50 والمقاومة 74.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد