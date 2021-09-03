شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر أرضية الدعم – تحليل - 03-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الفضة ليختبر أرضية الدعم التي شكّلها عند مستوى 23.80 ويبدأ بالارتفاع من جديد، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية الآن، مما يدعم فرص تحقيق تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 24.75 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يحمي الدعم المذكور أعلاه، ويحتاج السعر للثبات فوقه لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 24.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد