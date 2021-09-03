شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتكز على الدعم – تحليل - 03-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز سعر الذهب على دعم القناة اللحظية الصاعدة ويحاول بناء موجة صاعدة الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار اختراق 1825.15 لتأكيد الاندفاع نحو 1860.00 كمحطة إيجابية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1797.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1797.00 والمقاومة 1835.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد