شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يكسر الدعم – تحليل - 03-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي كسراً قوياً لمستوى 1.2600 وأغلق الشمعة اليومية دونه، ليوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويتحوّل إلى الانخفاض، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.2490 وتمتد إلى 1.2425 بعد تخطي المستوى السابق.

التحرّك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1.2600 ثم 1.2665 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2480 والمقاومة 1.2620

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط