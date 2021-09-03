شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينتظر الاختراق – تحليل - 03-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترتد تداولات زوج الدولار مقابل الين هبوطاً بعد اختبار مقاومة القناة الهابطة، ويستعد الزوج لبدء محاولات جديدة لاختراق هذه المقاومة، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 111.00 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يدعمان الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 109.20 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.50 والمقاومة 110.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد