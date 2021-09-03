شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 03-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليقترب من مقاومة القناة اللحظية الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1.3870 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.4000.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الاتجاه الصاعد المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق 1.3765.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3750 والمقاومة 1.3930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد