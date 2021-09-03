شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يصل إلى الهدف – تحليل - 03-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 1.1888، ونحتاج لمراقبة تصرف السعر عند هذا المستوى، حيث إن اختراقه سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.1975 كهدف رئيسي تالي، بينما التماسك أمام الارتفاع الحالي سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً والتوجه لاختبار مناطق 1.1805 ثم 1.1780 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

وبالتالي، سنقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.1888 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1970

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي