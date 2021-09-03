شكرا لقرائتكم خبر عن فى 8 نقاط تعرف على خطة الحكومة فى قطاع الكهرباء أهمها زيادة الانتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعُمرانية والخدمية في تشغيل مُنشآتها وتوليد القيمة المضافة، ولذلك، تعتبر مُؤشّرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسة لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة، ويتم الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدوليّة، وفي قياس درجة التحسّن في المستوى المعيشي للمواطنين، ومن مُستهدفات قطاع الكهرباء بخطة العام المالي الحالي 21/2022

1- حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام 21/2022 يُقدّر بنحو 43 مليار جنيه.

2- زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية إلى نحو 180 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 168 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021، بنسبة نمو 7,4%

3- زيادة مُساهمة القطاع بنسبة 1,8% في الإنتاج الإجمالي لنحو 113 مليار جنيه

4- تنفيذ مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات

5- الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية للمشروع واستكمال أعمال المرحلة الثالثة منه

6- مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء

7- مشروع التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى

8- مشروع استكمال الربط الكهربائي مع دولة السودان

9- مشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية