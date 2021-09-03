شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي بالقرب من الأعلى له في شهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسة من الأدنى له منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.11% إلى مستويات 0.7407 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7399، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 0.7409، بينما حقق الأدنى له عند 0.7395.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قمته 38.4 مقابل 48.7 في تموز/يوليو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مكتب الإحصاء عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أكدت على تراجع 2.7% كالقراءة الأولية لشهر تموز/يوليو بخلاف التوقعات بتراجع 1.9%، ومقابل تراجع 1.8% في حزيران/يونيو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 720 ألف وظيفة مضافة مقابل 943 ألف وظائف مضافة في تموز/يوليو، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.2% مقابل 5.4%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند 55.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 59.9 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 61.9 مقابل 64.1 في تموز/يوليو.