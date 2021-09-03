شكرا لقرائتكم خبر عن 9.4 % فقط من الحاصلين على شهادات جامعية من الفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات بحث الدخل والإنفاق، حجم الارتباط الوثيق بين ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وحالة التعليم فى مصر ومستوى المعيشة لعام 2019/2020، حيث تتناقض مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم.



نسبة الفقراء وفقا للحالة التعليمية

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أكثر من ثلث الأميين فقراء بينما هناك 9.4% فقط من الحاصلين على شهادات جامعية من الفقراء، كما أشارت البيانات إلى أن خمس الفقراء أميون ولم تحصل الغالبية العظمي من الفقراء 70% سوى على تعليم ابتدائي على الأكثر، بينما على النقيض فإن 4% فقط من الفقراء حاصلون على التعليم الجامعي فأكثر.

وكانت بيانات بحث الدخل والإنفاق رصدت مدى ارتباط نسبة الفقراء وفقا لحجم الأسرة، حيث أن 7% فقط من الأفراد اللذين يعيشون فى أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48% للأفراد اللذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد، بينما 80% من الأفراد اللذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.

وتشير بيانات الإحصاء إلى أن ما تحصل عليه الأسرة من الزيت، وفقا لمنظومة الدعم يمثل نسبة 77.9% من إجمالي استهلاك الأسرة من الزيت وتصل إلى 84.8% في الريف مقابل 68.6% في الحضر، بينما تمثل نسبة ما تحصل عليه الأسرة من السكر وفقا لمنظومة الدعم نسبة 78.5% من إجمالي استهلاك الأسرة من السكر، وتصل إلى 84% في الريف مقابل 69.9% في الحضر.

وتكشف بيانات بحث الدخل والإنفاق، أن دعم السلع الغذائية يشكل 11.9% من إجمالي استهلاك الأسر من الطعام والشراب وذلك في شريحة الإنفاق "الدنيا"، وتتناقص تدريجيا إلى 4.5% في شريحة الإنفاق "العليا"، وفي ريف الوجه القبلي تشكل نسبة ما تحصل عليه الأسرة من دعم السلع الغذائية نحو 8.8% من إجمالي استهلاك الأسرة من الطعام الشراب في ريف الوجه القبلي، مقابل 5.2% في المحافظات الحضرية.