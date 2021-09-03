شكرا لقرائتكم خبر عن فى 10 نقاط تعرف على استراتيجية الحكومة لتنمية قناة السويس خلال 21/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد قناة السويس شريانًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا وهى من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابر.

1- تستهدف الحكومة خلال 21/2022 زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5,6% ليرتفع الناتج من 93,9 مليار جنيه الى 99,3 مليار جنيه في عام الخطة

2- يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية ما يُناهز 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميًا، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا.

3- تتميز القناة بارتفاع قدرتها الاستيعابية لكافة أنواع السفن، فبمقدورها استيعاب 100% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات

4- تستوعب 93% من أسطول سفن الصب الجاف

5- تستوعب نحو 62% من ناقلات البترول ومشتقاته.

6- يُعد نشاط قناة السويس من المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي

7- حققت ايراد سنوي في الوقت الحاضر حوالى 5.84 مليار دولار

8- من المستهدف تنمية المنطقة الاقتصادية وتحويلها إلى منطقة صناعية عالية التقنية، ومنطقة لوجستية لتكون مركزاً رئيساً للتجارة العالمية

9- يرتكز المنظور الشامل لتطوير منطقة القناة على تبني مشروعات تنموية مُستحدثة من شأنها إحداث طفرة اقتصادية تتحول معها المنطقة في محيطها إلى قطب من أقطاب النمو

10- تطوير المنطقة ترتكز على تسريع وتيرة التحول الرقمي والتوطين الصناعي والتكنولوجي لشركات عالمية مُتخصصة من خلال حِزم التسهيلات والحوافز