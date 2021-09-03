شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات «أوبك بلس» تحافظ على استقرار سوق النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المختص في شؤون الطاقة والنفط نايف الدندني أن في ظل مستويات العرض والطلب الحالية للنفط، فإن قرار أوبك بلس بالزيادة التدريجية للإنتاج يعد قرارا متوازنا، ويحافظ على استقرار الأسواق، مشيرا إلى أن «أوبك بلس» تنظر بحذر للأسواق وتقرر ما تطلبه.

وأضاف إن أوبك بلس في العامين الماضيين قادت جهودا لضبط سوق النفط والأسعار، بقيادة المملكة، مشيرا إلى أن قرارات أوبك أدت إلى انخفاض في المخزونات، وبالتالي وصل السوق إلى أسعار مرضية حاليا، بعد تراجع المخزونات الأمريكية بنحو 4 ملايين برميل، مما يعطي مؤشرا جيدا للأسعار إذ توجد زيادة 400 ألف برميل تدريجية مقررة من ضمن 2 مليون برميل على مدى الأشهر المقبلة وحتى ديسمبر مما يحقق التوازن في الأسعار.

واختتم الاجتماع الوزاري العشرون لمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين، الذي عقد عبر الفيديو، أمس الأول بتوافق عام بين الأعضاء لزيادة تدريجية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أنه بالرغم من تداعيات وآثار جائحة كورونا «COVID-19»، فقد تعززت أساسيات السوق واستمرت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الانخفاض مع تسارع التعافي.

ورحب الاجتماع بالأداء الإيجابي للدول المشاركة في إعلان التعاون، فيما بلغ التوافق العام مع تعديلات الإنتاج 110 % في يوليو بما في ذلك المكسيك (109 % بدون المكسيك)، ما يعزز اتجاه الامتثال العالي من قبل الدول المشاركة.

وقرر الاجتماع في ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته بإعادة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في 12 أبريل 2020 والمصادقة عليه أيضًا في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك اجتماع «ONOMM» التاسع عشر في 18 يوليو 2021.

وتضمنت القرارات إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في «ONOMM» التاسع عشر وقرار تعديل الإنتاج الكلي الشهري بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل في اليوم لشهر أكتوبر 2021، وتمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2021 على النحو المطلوب من قبل بعض البلدان ذات الأداء الضعيف والمطالبة بأن تقدم البلدان ضعيفة الأداء خطط التعويض الخاصة بها بحلول 17 سبتمبر 2021. يجب تقديم خطط التعويض وفقا للبيان الخامس عشر لـ«ONOMM».

وشملت القرارات إعادة التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض، والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2021، مع عقد الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 4 أكتوبر 2021.