شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الغذاء العالمية تقفز 32.9 % في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، أمس الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية قفزت في أغسطس بعد شهرين من الانخفاض، مدفوعة بزيادات قوية للسكر والزيوت النباتية وبعض الحبوب.

وأضافت المنظمة التي مقرها روما: إن محاصيل الحبوب العالمية ستبلغ تقريبا 2.788 مليار طن في 2021، انخفاضًا من تقديرها السابق البالغ 2.817 مليار طن، لكنها ما زالت مرتفعة عن مستويات 2020.

وبلغ متوسط مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع الأسعار العالمية لمعظم السلع الغذائية الأولية المتداولة عالميا، 127.4 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 123.5 نقطة في يوليو.. وكانت القراءة السابقة ليوليو 123.0 نقطة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 32.9 % في أغسطس.

وقالت «فاو» إن انخفاض تقديرها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام ناجم عن استمرار أوضاع الجفاف في العديد من الدول المنتجة الرئيسية.

وبين الحبوب الرئيسية، شهدت توقعات إنتاج القمح أكبر مراجعة بالخفض، لتنزل 15.2 مليون طن منذ يوليو إلى 769.5 مليون طن، لأسباب على رأسها الظروف المناخية السيئة في الولايات المتحدة وكندا وكازاخستان وروسيا.