شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» يستحوذ على 319 مليار ريال من الائتمان المصرفي بالربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي بلغ في الربع الثاني من العام الحالي نحو 1.952 تريليون ريال، مقابل 1.878 تريليون ريال في الربع الأول من 2021 بارتفاع 3.9 %، فيما استحوذ قطاع التجارة على نحو 319.112 مليار ريال، بنسبة 16.3 % مرتفعا بنسبة 2.6 % مقارنة بـ311.105 مليار ريال في الربع الأول بينما تلاه قطاع الصناعة والإنتاج بـ157.603 مليار ريال، منخفضا بنسبة 1.1 % مقارنة بـ 159.404 مليار ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما» أن قطاع البناء والتشييد جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 97.434 مليار ريال، مقابل 96.391 مليار ريال مرتفعا بنسبة 1.2 % فيما جاء رابعا قطاع الخدمات بقيمة 94.772 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 102.329 مليار ريال في الربع الأول، متراجعا بنسبة 7.4 % بينما تلاه الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الحكومي وشبه الحكومي، الذي استحوذ على 88.258 مليار ريال، مقابل 71.647 مليار ريال مرتفعا بنسبة 23.2 %وأوضحت النشرة أن قطاع الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية استحوذ على 73.310 مليار ريال من الائتمان المصرفي في الربع الثاني، مقابل 70.304 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مرتفعا بنسبة 4.3 % فيما تلاه قطاع التمويل مستحوذا على 55.420 مليار ريال، مقابل 54.136 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 2.4 % بينما استحوذ قطاع النقل والاتصالات على 48.824 مليار ريال، مقابل 52.702 مليار ريال، منخفضا بنسبة 7.4 %وأشارت النشرة إلى أن قطاع التعدين والمناجم استحوذ على 25.225 مليار ريال من الائتمان المصرفي الممنوح بحسب الأنشطة في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 24.894 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، مرتفعا بنسبة 1.3 % بينما استحوذ قطاع الزراعة وصيد الأسماك على 17.265 مليار ريال، مقابل 15.222 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 13.4 %ووفقا للنشرة، استحوذت باقي القطاعات على ائتمان مصرفي بقيمة 975.579 مليار ريال، في الربع الثاني من العام الحالي، مرتفعة بنسبة 6 % مقابل 920.355 مليار ريال في الربع الأول.