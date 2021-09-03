شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرصدة شهادات الإيداع الدولية لشركات هيرميس و"باكين" و"CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 223.527 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى إلى 186.302 مليون شهادة، شركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين إلى 5.394 مليون سهم، فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.314 مليون شهادة، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.402 مليون شهادة، عامر جروب عند 222.114 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 179.454 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.638 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ إيديتا للصناعات الغذائية عند 122.912 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.706 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.75%، والعرب على 6.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.35% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 723.3 ألف جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 11301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2542 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13694 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4408 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 4056 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 4205 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1090 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.