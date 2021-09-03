شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" و"إس أند بي 500" يغلقان عند مستويات قياسية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وأغلق "ناسداك" و"إس أند بي 500" عند أعلى مستويات قياسية على الإطلاق قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض 340 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ مارس/آذار عام 2020، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 342 ألف طلب من 354 ألفا في القراءة السابقة.



يأتي ذلك قبيل إعلان وزارة العمل غدا الجمعة عن تقرير الوظائف الشهري الذي يقيس بدرجة كبيرة مدى تعافي سوق العمل الأمريكي من عدمه.



وفي سوق النفط، صعدت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 2% أو ما يعادل 1.40 دولار وأغلق 69.99 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2% أو ما يعادل 1.44 دولار وأغلق عند 73.03 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 131 نقطة) إلى 35443 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35475 نقطة وأقل مستوى عند 35348 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 4537 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4545 نقطة وأقل مستوى عند 4524 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 15331 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 15380 نقطة وأقل مستوى عند 15285 نقطة.