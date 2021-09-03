شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع مستفيدة من انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعودة تركيز المستثمرين على حالة الطقس في أمريكا الشمالية.



وتابعت الأسواق هذا الأسبوع تطورات الإعصار "إيدا" الذي ضرب مناطق جنوب شرقي الولايات المتحدة وتسبب في تعطل المطارات والقطارات وانقطاع الكهرباء ووقف إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك، فيما يرى محللون أن الأعاصير غالبا ما تؤثر بشكل طفيف على حركة السلع.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد كشفت في تقريرها الأسبوع الماضي عن تقديراتها بضعف جودة محاصيل الحبوب بسبب موجة الجفاف الأخيرة التي ضربت ولايات الغرب والوسط – حزام الحبوب – مما دفع الأسعار نحو الارتفاع.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.45 إلى 5.25 دولار للبوشل.