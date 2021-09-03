شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للين الياباني بدعم من الضغوط على الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس وسط ضغوط على العملة الأمريكية مقابل منافساتها فضلا عن ترقب الأسواق لتقرير الوظائف الشهري.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر الأساس النقدي في اليابان ارتفع بنسبة 14.9% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع نسبته 16.2%.



يأتي ذلك قبيل إعلان وزارة العمل غدا الجمعة عن تقرير الوظائف الشهري الذي يقيس بدرجة كبيرة مدى تعافي سوق العمل الأمريكي من عدمه.



كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" وعدد من المسؤولين في البنك المركزي قد ألمحوا إلى أن البنك ربما يقلص مشترياته من السندات قبل نهاية العام الجاري.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة جائحة كورونا وسلالة متحور "دلتا" كما حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور "مو" الجديد.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 109.9.