شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 2-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 2-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.706 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، اودن للاستثمارات المالية، الدلتا للسكر، المنصورة للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، العامة للصوامع والتخزين، مصر للألومنيوم، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، كونتكت المالية القابضة، العالمية للاستثمار والتنمية، المهندس للتأمين، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بنك الشركة المصرفية العربية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العربية للمحابس، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية. إيقاف تداول 20 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، اودن للاستثمارات المالية، الدلتا للسكر، المنصورة للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، العامة للصوامع والتخزين، مصر للألومنيوم، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، كونتكت المالية القابضة، العالمية للاستثمار والتنمية، المهندس للتأمين، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بنك الشركة المصرفية العربية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العربية للمحابس، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.



البورصة تربح 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.706 مليار جنيه. البورصة تربح 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.706 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.75%، والعرب على 6.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.35% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 723.3 ألف جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 11301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2542 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13694 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4408 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 4056 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 4205 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1090 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 17.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.86%.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر إغلاق 4.400 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.83%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.60%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 81.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.92%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 13.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.19%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 4.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 43.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.50%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.744 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.33%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 28.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.23%.