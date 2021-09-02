شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 2-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 2-9-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.706 مليار جنيه



إيقاف تداول 20 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، اودن للاستثمارات المالية، الدلتا للسكر، المنصورة للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، العامة للصوامع والتخزين، مصر للألومنيوم، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، كونتكت المالية القابضة، العالمية للاستثمار والتنمية، المهندس للتأمين، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بنك الشركة المصرفية العربية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العربية للمحابس، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية. إيقاف تداول 20 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، اودن للاستثمارات المالية، الدلتا للسكر، المنصورة للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، العامة للصوامع والتخزين، مصر للألومنيوم، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، كونتكت المالية القابضة، العالمية للاستثمار والتنمية، المهندس للتأمين، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بنك الشركة المصرفية العربية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العربية للمحابس، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.



البورصة تربح 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.706 مليار جنيه. البورصة تربح 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.706 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.75%، والعرب على 6.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.35% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 723.3 ألف جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 11301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2542 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13694 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4408 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 4056 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 4205 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1090 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، ام. ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، 6 آلاف سهم، 31970 سهم، 600 ألف سهم، 6.8 مليون سهم، 975.7 ألف سهم، 30 ألف سهم، 320.8 ألف سهم، مليون سهم، 96925 سهم، 1.3 مليون سهم، 434.7 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، ام. ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، 6 آلاف سهم، 31970 سهم، 600 ألف سهم، 6.8 مليون سهم، 975.7 ألف سهم، 30 ألف سهم، 320.8 ألف سهم، مليون سهم، 96925 سهم، 1.3 مليون سهم، 434.7 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك كريدي أجريكول مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 131.4 ألف سهم، 82912 سهم، 27025 سهم، 255 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات تعليم لخدمات الإدارة، بنك كريدي أجريكول مصر، مصر للفنادق، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 33340 سهم، 99836 سهم، 20514 سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 1300 سهم.

كما أعلنت شركة رواد السياحة، شراء المساهم تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي، عدد 160 ألف سهم بسعر 55.867 جنيه بقيمة إجمالية 8.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها من 4.666% إلى 5.5906%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بن العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت شركة كفر للزيات والمبيدات والكيماويات، بيع المساهم الصندوق المصري العالمي للاستثمار 31970 سهم بسعر 34.9982 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 6.009% إلى 5.7431%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

مصر للمقاصةأعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، اعتذار كلًا من وليد عماد الدين محمد سلطان، المرشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة، هدى مبروك عمارة الطنايحي، المرشحة لتمثيل المساهمين من شركات الوساطة في الأوراق المالية، عن خوض انتخابات مجلس الإدارة المقرر إجرائها يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر لاختيار مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لدورة جديدة (2021/2024). مصر للمقاصةأعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، اعتذار كلًا من وليد عماد الدين محمد سلطان، المرشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة، هدى مبروك عمارة الطنايحي، المرشحة لتمثيل المساهمين من شركات الوساطة في الأوراق المالية، عن خوض انتخابات مجلس الإدارة المقرر إجرائها يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر لاختيار مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لدورة جديدة (2021/2024).





سوديكأعلنت شرك السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، موافقة جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، على قبول العرض المقدم من شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية-إحدى الشركات التابعة- لشراء قطعة أرض 123 فدان بمدينة الشيح زايد الجديدة بسعر 2385 جنيه للمتر بما يعادل 1.24 مليار جنيه تسدد على مدى 6 سنوات.