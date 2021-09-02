شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها "المقاولات" بنسبة 2.16% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.71%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.67%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.45%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.19%، وصعد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والعقارات بنسبة 1.08%، 1.07%، على التوالي، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%.

كما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.75%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.59%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والبنوك بنسبة 0.49%، 0.47%، على التوالي، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.31%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.21%، فيما استقر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.706 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.75%، والعرب على 6.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.35% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 723.3 ألف جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 11301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2542 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13694 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4408 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 4056 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 4205 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1090 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.