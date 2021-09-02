شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه والخام الأمريكي أعلى 70 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسع الخام مكاسبه مستفيدا من قرار تحالف "أوبك بلس" أمس.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 7.2 مليون برميل إلى 425.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.4 مليون برميل.



ووافق تحالف "أوبك بلس" خلال اجتماعه الوزاري أمس الأربعاء على تثبيت سياسة إنتاج النفط دون تغيير، والتي تستهدف زيادة إمدادات الخام 400 ألف برميل يومياً كل شهر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وعقب تلاشي تأثير الإعصار "إيدا"، ذكرت وكالة الطاقة الأمريكية أن الإعصار تسبب في وقف 2.3 مليون برميل يوميا من سعة التكرير في ولاية "لويزيانا" أو ما يعادل 13% من إجمالي سعة التكرير في البلاد.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 16:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 70.3 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.3% إلى 73.2 دولار للبرميل.